Онколог назвал наиболее частый вид рака, который диагностируют у мужчин

Эта злокачественная опухоль обнаруживается у пациентов старше 50-ти лет.

Злокачественная опухоль предстательной железы является наиболее частым видом рака, встречающимся у мужского пола. Об этом Газете.ру рассказал врач-онколог Павел Косопов.

«Наиболее изученными факторами риска рака предстательной железы являются: возраст, расовая принадлежность, наличие семейного рака предстательной железы. Особое внимание стоит обратить на семейный анамнез не только по мужской, но и по женской линии. Например, если матери был поставлен диагноз — рак молочной железы, то у ее сыновей риск развития злокачественной опухоли предстательной железы выше», — заявил специалист.

При этом если у родственников мужского пола младше 50-ти лет находили рак простаты, то стоит посетить генетика. Если у вас обнаружат опухоль, то онколог отметил, что современная медицина располагает безоперационным методом лечения.

«Радиохирургия — это один из видов лучевой терапии последнего поколения. Большим плюсом для пациента является то, что он позволяет избежать таких серьезных осложнений, как импотенция и недержание мочи», — объяснил Косопов.

Не реже одного раза в год рекомендуется сдавать кровь на простатспецифический антиген (ПСА). Это поможет в профилактике рака простаты после 50-ти лет.

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