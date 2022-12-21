Стало известно, какие продукты предотвращают возникновение рака легких

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Диетолог Добров призвал есть томатную пасту для профилактики рака легких

Стало известно, какие продукты предотвращают возникновение рака легких

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Онкология — страшное заболевание, вылечить которое пока медицина не в силах. Однако его можно избежать. Как?

Чтобы не допустить появления рака легких, следует воздержаться от табачных «радостей»: не курить, и даже не дышать сигаретным дымом, когда рядом проходит курильщик. Об этом изданию «Газета.ру» заявил диетолог, нутрициолог, эксперт в сфере ЗОЖ Петр Добров.

Он отметил, что для нормальной работы дыхательных путей необходимо регулярно употреблять витамины А и Е. В том числе полезен витамин D, он укрепляет иммунитет и имеет выраженное противовоспалительное свойство.

«Поможет оставаться здоровым и соленая жирная морская рыба: сельдь, скумбрия, сардина, лосось, а также печень трески, авокадо и сливочное масло 82,5%. Также необходимо регулярно употреблять в пищу семя льна. Оно богато Омега-3», — объяснил эксперт.

Добров рекомендовал не превышать допустимую дозу витамина А, особенно заядлым курильщикам. Даже БАДы с этим органическим соединением при чрезмерном употреблении могут вызвать у человека интоксикацию организма.

Помимо этого эксперт призвал выбирать продукты, которые содержат много антиоксидантов. Они обезвреживают свободные радикалы, которые чаще всего вызывают необратимые изменения в человеческом организме. К ним относится не только раковые клетки, но и преждевременное старение, проблемы с эндокринной системой и повреждение сосудов.

«Также рекомендую чаще есть томатную пасту, так как она богата ликопином, который тоже является сильным антиоксидантом», — объяснил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно выбирать и готовить авокадо.

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Стало известно, какие продукты предотвращают возникновение рака легких

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