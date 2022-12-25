Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали пиар-ходом извинения газеты The Sun

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили извинения от британской газеты The Sun за оскорбительную статью, но остались недовольны. Пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских назвал жест пиар-ходом и подчеркнул, что представители СМИ даже не связались с оскорбленными знаменитостями, хотя по большому счету должны были попросить прощения еще и у читателей. Об этом сообщает издание Independent.

Скандал разгорелся из-за сокрушительного материала в колонке известного британского телеведущего Джереми Кларксона, известного по шоу Top Gear. Он не скрывал своей ненависти к Маркл и заявлял, что не спит ночами, потому что лежит, скрежещет зубами и мечтает о дне, когда герцогиню заставят пройтись голой по улицам каждого города Великобритании, пока толпы скандируют: «Позор!» и бросают в нее экскременты.

Грезы о Маркл в образе Серсеи из «Игры престолов», пассажи о ненависти «на клеточном уровне» и прочие острые замечания, которыми в принципе славится Кларксон, вызвали резонанс. Даже дочь Кларксона Эмили взбунтовалась и публично заявила, что выступает против слов отца в адрес жены принца Гарри. Она также подчеркнула, что защищает каждого, кого травят в сети или прессе.

«Тот факт, что The Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл.

Газета в своем сообщении с извинениями отметила, что скандальная статья была удалена с официального сайта и из архивов. В издании также добавили: мнения колумнистов принадлежат им самим, но все же редакция считает, что со свободой слова приходит и ответственность.

Стоит отметить, независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб после выхода статьи Кларксона, а британские парламентарии потребовали принять меры против него. Independent сообщает со ссылкой на правоохранителей, что расследования преступления на почве ненависти в связи с комментариями телеведущего о Меган Маркл не последует.

Сассекские тем временем и сами подвергаются критике за свои высказывания о королевской семье. Как писал ранее 5-tv.ru, после выхода их документального фильма о собственных испытаниях влюбленные превратились в настоящих изгнанников.