«Осторожно, драки начинаются»: как не стать жертвой в общественном транспорте

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Психологи объяснили, как не поддаваться на провокации хулиганов в общественном транспорте

«Осторожно, драки начинаются»: как не стать жертвой в общественном транспорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Очень часто люди в общественном транспорте становятся целью тех, кто провоцирует конфликты. Как с этим бороться?

Часто в общественном транспорте пассажиры сталкиваются с неадекватным поведением. Что становится причиной такого поведения, в беседе с экспертами выясняли «Известия».

Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Андрей Щербаков отметил, что первые случаи конфликтов в транспорте зафиксированы в России в период появления трамвайного сообщения. Именно тогда в русском языке появилось выражение «трамвайный хам».

Основная цель резких попутчиков — задеть человека и спровоцировать конфликт, объяснила основатель Академии безопасности, семейный психолог Ольга Бочкова.

«Так происходит потому, что у людей есть внутренние триггеры (буквально, „спусковые крючки“). Триггерами могут послужить ситуации, когда человека, например, обозвали, не пропустили вперед или „подрезали“ на дороге. <…> Также играет роль соперничество, характерное для мира животных: мне показали зубы, значит, я должен показать зубы в ответ. И кто первый отведет глаза, тот и проиграл», — назвала причину конфликтов психолог.

Таким образом люди пытаются компенсировать свои неудачи, добавила эксперт. И способы оградиться от чужой агрессии очень простые.

«Необходимо соблюдать дистанцию, уйти подальше от хама и думать в первую очередь о своей эмоциональной безопасности», — добавила Ольга Бочкова.

Другие специалисты также советуют не просто отстраняться, но и развивать в себе сильные стороны.

«Самая главная рекомендация для того, чтобы избегать хамства в свой адрес, — „прокачать“ уверенность в себе. Задача хама — вывести человека из равновесия. Нужно осознать это и не включаться в игру, сохранив здравый смысл», — советует психолог Олеся Маряева.

Кроме того, психолог советует вывести «противника» из равновесия, соглашаясь даже с самыми абсурдными и резкими его высказываниями.

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