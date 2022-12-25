«Получают по зубам»: эксперты объяснили провал украинских пропагандистов

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 31

Военные эксперты считают, что украинские пропагандисты «провалились» в сети

«Получают по зубам»: эксперты объяснили провал украинских пропагандистов

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Украинским националистам уже не получить перевес в информационной войне.

Специальная военная операция России оголила слабые места в информационной политике и позволила нарастить сопротивление пропагандистским ресурсам Запада. Об этом рассказали EADaily три осведомленных эксперта.

Информационная война началась еще в СССР, и в США на подготовку специалистов (в том числе, по украинскому вопросу) отводились колоссальные суммы. Какое-то время Западу удавалось «скормить» россиянам всевозможные удочки пропаганды. Но сейчас, когда все маски сброшены, население начало понимать, кто стоит за красивыми словами, отмечает командир 6-го ОСН «Витязь» Герой России Александр Никишин.

«Информационная политика — это очень сложная, быстро меняющаяся отрасль, которая требует постоянного внимания, сочетания знания и использования новых технологий, способности влиять на различные аудитории. Я думаю, все срезы и способы воздействия на нас вражеской пропаганды в настоящее время уже изучены, отфильтрованы. Сложился уже огромный союз патриотов, которые своей активностью в интернете, социальных сетях двигают все эти вопросы и позволяют медленно, шаг за шагом наращивать те усилия, которые позволят поддержать наших военных и добиться победы над врагом», — поделился мнением Никишин.

Ветеран боевых действий Роман Насонов считает, что и сейчас есть слабые места и нюансы в информационной политике России, над которыми необходимо работать.

«Проведение специальной военной операции выявило в Минобороны РФ ряд моментов, требующих корректировки. Отдельной строкой в этом списке я бы отметил информационную политику и взаимодействие с обществом. Прошло время. И вот сейчас можно уже смело говорить, что в вопросе произошли существенные изменения. В общем-то, по большому счету ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) получает по зубам. Надеюсь, так будет и далее», — подчеркнул Роман Насонов.

Сейчас, когда информационный порядок наведен внутри Российской Федерации, следующим шагом необходимо выйти за рубеж. Таким мнением поделился политический обозреватель Марк Бернардини.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что США предоставляют ВСУ разведданные.

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