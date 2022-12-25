Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные

Российской армии в спецоперации на Украине противодействуют объединенные силы Запада, который предоставляет киевскому режиму вооружение и разведданные, а также обучает его солдат. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада», — заявил Шойгу.

Он добавил, что США и их союзники отправляют на Украину советников и наемников, и ведут информационную и санкционную войну против России.

Также в ходе заседания Шойгу предложил поднять призывной возраст в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — до 30 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо постепенно увеличить численность Вооруженных сил РФ до полутора миллионов человек, включая 700 тысяч контрактников.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада сейчас на пике своих возможностей и по многим параметрам не знает равных в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти России планируют изменить вооруженные силы страны.