Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 374

Россия на Украине противостоит объединенным силам Запада.

Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные

Фото: www.globallookpress.com / Rocket Lab

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российской армии в спецоперации на Украине противодействуют объединенные силы Запада, который предоставляет киевскому режиму вооружение и разведданные, а также обучает его солдат. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада», — заявил Шойгу.

Он добавил, что США и их союзники отправляют на Украину советников и наемников, и ведут информационную и санкционную войну против России.

Также в ходе заседания Шойгу предложил поднять призывной возраст в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — до 30 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо постепенно увеличить численность Вооруженных сил РФ до полутора миллионов человек, включая 700 тысяч контрактников.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада сейчас на пике своих возможностей и по многим параметрам не знает равных в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти России планируют изменить вооруженные силы страны.

Тема:
Спецоперация
25 дек
Российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине
25 дек
Ни пяди земли врагу: армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР
25 дек
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
25 дек
«Интересно, Зеленский позвонит?» — Кучера объяснил, зачем Мадонна съела флаг Украины
25 дек
«Заноза» для ВСУ: военкор «Известий» показал надежную оборону Кинбургской косы
25 дек
«Не стоим на месте»: военкор «Известий» показала обстановку в южном секторе СВО
25 дек
Ядерный щит и вся армия: как власти РФ изменят Вооруженные силы страны
25 дек
Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО
25 дек
Судьбоносные решения: чем запомнится уходящий год для россиян
25 дек
«Запас прочности есть»: чего РФ добилась к концу года, начав СВО на Украине
-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря

Последние новости

16:36
Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев
16:20
«Какая-то чухня»: Волочкова ответила Кушанашвили на обвинение в алкоголизме
15:57
Новак: ремонт на «Северных потоках» технически возможен
15:42
«Она становится смешной»: Кушанашвили высказался о пьянстве Волочковой
15:31
Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные
15:20
Путин назвал самую главную цель России

Сейчас читают

Ни пяди земли врагу: армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР
«Вот так вот кайфовать»: Волочкова раскрыла самое сокровенное желание
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023