Шойгу: кроме накачки Киева оружием, США предоставляют ВСУ разведданные
Россия на Украине противостоит объединенным силам Запада.
Фото: www.globallookpress.com / Rocket Lab
Российской армии в спецоперации на Украине противодействуют объединенные силы Запада, который предоставляет киевскому режиму вооружение и разведданные, а также обучает его солдат. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
«Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада», — заявил Шойгу.
Он добавил, что США и их союзники отправляют на Украину советников и наемников, и ведут информационную и санкционную войну против России.
Также в ходе заседания Шойгу предложил поднять призывной возраст в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — до 30 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо постепенно увеличить численность Вооруженных сил РФ до полутора миллионов человек, включая 700 тысяч контрактников.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада сейчас на пике своих возможностей и по многим параметрам не знает равных в мире.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти России планируют изменить вооруженные силы страны.
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