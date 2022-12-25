Дибров заявил, что всегда носил с собой паспорт в надежде на свадьбу с Гузеевой

Телеведущий Дмитрий Дибров посетовал, что уже и не надеется на благосклонность красавицы-актрисы Ларисы Гузеевой. В былые годы, заявил он, паспорт всегда был под рукой — вдруг шикарная женщина увидит в нем своего кавалера и пригласит жить вместе долго и счастливо? Очаровательный диалог артистки и ее, как оказалось, давнего поклонника, произошел в ходе репетиции новогоднего шоу, видео в своем блоге опубликовала Лариса Гузеева.

«Знаете, у меня всегда был с собой паспорт. А ну-ка, Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС. Но она этого не говорила этого никогда. А теперь зачем мне таскать с собой паспорт? Вот Гузеева, у нее все в порядке!» — сказал Дибров.

Актриса прокомментировала его лестный пассаж признанием в нежных чувствах. Она назвала телеведущего своей «любовью навсегда». А также добавила, что восхищается его остроумием и интеллектом.

«Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась», — сообщила звезда широко улыбающемуся Диброву.

Под Новый год Лариса Александровна публикует в своем блоге трогательные посты о домашнем уюте и тихом семейном счастье. Она также запустила новый проект — страничку в соцсети, где вместе с подругой делится рецептами одного из любимых блюд — пельменей. Артистка полагает, это дело может превратиться в целый бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал о сожалениях Ларисы Гузеевой. Воспитавшая сына и дочь актриса призналась, что не всегда была довольна собой как матерью. Какие же ошибки совершила знаменитость, что до сих пор корит себя? О чем просит задуматься уже сейчас молодых родителей?