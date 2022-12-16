«Орала, потом убивалась»: Гузеева сожалеет о методах воспитания детей

У актрисы из-за работы было совсем немного времени на наследников. Но когда ей удавалась внести свою лепту в их воспитание, она перегибала палку.

Лариса Гузеева, воспитавшая сына Георгия и дочку Ольгу, рассказала, к каким методам воспитания она прибегала. По ее словам, в общении с детьми чаще всего преобладал кнут, нежели пряник. И теперь за это ей даже стыдно.

«Грозилась наказать и фантазии мои были страшные, но до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления. Мы все помним слова — они ранят и уничтожают. Сколько угодно потом не говори, что этого не было, я этого не делала — слово впечатывается намертво», — разоткровенничалась в социальной сети телеведущая.

При этом ранее Гузеева признавалась, что сына она держала в ежовых рукавицах. Актриса контролировала буквально каждый шаг Георгия, чтобы тот вдруг не связался с плохой компанией, не начал употреблять алкоголь и не попробовал запрещенные вещества. Такой контроль не мог не отразиться на взаимоотношениях. Став взрослым, Георгий в телефонной книге записал маму под именем «Зима», подразумевая холодность и отрешенность. Сейчас же Гузеева старается не обижаться из-за этого на сына. Ведь понимает — ее вина в этом, в первую очередь.

Вместе с тем с дочкой Гузеева стала себя вести намного мягче, но по-прежнему строго. Пройдя этот нелегкий период воспитания и взросления детей, телеведущая призвала молодых родителей быть более чуткими к своим детям и не повторять ее ошибок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило Ларису Гузееву бросить курить и перестать материться.