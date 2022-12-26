В чистом теле ясный ум. Китайский совет дня на понедельник, 26 декабря

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 68

Первый день новой недели требует порядка во всем.

В чистом теле ясный ум. Китайский совет дня на понедельник, 26 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 26 декабря?

Понедельник потребует наведения порядка. Энергии дня усиливают желание избавиться от старья и изживших себя отношений. Используйте их для того, чтобы очистительные процессы прошли как можно более эффективно и экологично.

Совет дня: сходите в понедельник в СПА или в баню. Чистое тело приносит радость и делает спокойным ум, а что еще кроме радости и спокойствия мы жаждем накануне нового года? Еще мы стремимся к обновлению, а оно невозможно без отказа от старого. Найдите, что в вашей жизни уже отработало свое, поблагодарите за все и отпустите с миром. Это может быть вещь, а могут быть и отношения.

Предостережение дня: не начинайте в понедельник новые отношения: как личные, так и рабочие. И новые важные проекты также не стоит начинать в день, энергии которого стремятся все убрать. Лучше найти для таких важных дел иную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
Пришло время взрослеть: большой гороскоп для Водолеев на 2023 год

Последние новости

4:38
Почти половина россиян хотят получить деньги в подарок на Новый год
4:15
Убийцы желудка: назван ТОП-4 вредных новогодних блюд
4:14
В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем
4:00
Пришло время взрослеть: большой гороскоп для Водолеев на 2023 год
3:50
Глоба о смене элит: «2023-й уберет творческих людей в антироссийском состоянии»
3:30
Новое жилье и любовь на всю жизнь: гороскоп для Козерогов на 2023 год

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Криминалист объяснил, может ли Юрий Антонов стать жертвой знахаря-афериста
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023