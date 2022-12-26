Минобрнауки предложило повысить ряд стипендий до 20 тысяч рублей в 2023 году

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20

Ведомство предполагает введение обновленной системы поддержки российских студентов с 1 сентября.

Минобрнауки предложило повысить ряд стипендий до 20 тысяч рублей в 2023 году

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Минобрнауки России предлагает с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий в российских вузах. Предполагается повышение ежемесячных выплат до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов. Соответствующие проекты постановлений представители ведомства разместили на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы документов предлагают увеличить стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына и Андрея Вознесенского до 15 тысяч рублей. Стипендию имени Владимира Туманова хотят повысить до 15 тысяч для студентов и до 20 тысяч для аспирантов. В среднем все вышеупомянутые выплаты варьировались от 1,5 до пяти тысяч для учащихся вузов и до десяти для аспирантуры.

«Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 года новые правила назначения и выплаты стипендий имени Собчака и стипендий имени Лихачева, а также увеличить размер указанных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц каждая», — сказано в пояснительной записке

Еще летом представители Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей поднять стипендии в российских учебных заведения до уровня прожиточного минимума, то есть примерно до 15 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы настаивали, что студентам со средними выплатами в полторы тысячи просто не прожить, так как купить на эти деньги можно только проездной да пару тетрадей.

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