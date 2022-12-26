Глава «Росатома» Лихачев: поставки за рубеж превысят $10 миллиардов в 2022 году

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26

Руководитель корпорации заявил, что рассчитывает на рост экспорта на 15% по итогам года.

Глава «Росатома» Лихачев: поставки за рубеж превысят $10 миллиардов в 2022 году

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Объем поставок продукции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за рубеж по итогам 2022 года составит более десяти миллиардов долларов. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев. По его словам, показатели вырастут на 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран-партнеров корпорации — Китай, Турция, Египет, Индия, Казахстан, Венгрия, Бангладеш и Узбекистан. В этих государствах планируются или уже реализуются новые проекты, в том числе, в области медицины. «Росатом» содействует разработке препаратов для онкобольных, производству томографов — реализуя программу импортозамещения.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов. (Экспорт вырастет) примерно на 15. Но надо понимать, что это далеко не предел», — сказал Лихачев.

По словам главы госкорпорации, несмотря на огромное количество ограничений и рестрикций, выручка от партнерства с другими странами продолжает расти. Даже в нынешних условиях окружающих Россию санкций «портфель зарубежных заказов на десять лет вперед стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов».

Нынешние контракты «Росатома» включают в себя поставки топлива, обогащенной урановой продукции, а также услуги по конверсии, строительные проекты «в десятке стран» и возведение 23 атомных энергоблоков. Перспективы гарантированна не станут скромнее, добавил Лихачев, главным образом думать надо не о планах, а о методах их реализации.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России.

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