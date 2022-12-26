Подработка таксистом и шутки от Нагиева: трудности жизни красавицы Горбань

Звезда «Кухни» боролась не только за роли и признание коллег, но и за мужчин.

Известная по роли супруги Дмитрия Нагиева, успешная актриса и просто секс-символ Мария Горбань 26 декабря празднует 36-летие. Многие думают, что красавице все достается легко: роли, мужчины, идеальное тело. Однако в реальности дела обстоят совершенно иначе, и Горбань прошла тернистый путь к славе. Детали биографии звезды рассказал StarHit.ru.

Мечта о цирке и клеймо «жены Нагиева»

Как оказалось, юная Мария мечтала быть клоунессой и лишь перед выпуском из школы решила поступать на актрису. В ГИТИСе ей постоянно доставались драматичные роли, что крайне не нравилось девушке, ведь от природы она обладала бойким и веселым нравом.

Сначала Мария Горбань сыграла в нескольких небольших проектах: «Простые истины», «Женская логика», «Высший пилотаж», «Кровь не вода» и другие. Однако большую славу актриса получила, когда стала играть стервозную жену Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».

Первые дни работы в «Кухне» дались Горбань нелегко. Как призналась в одном из интервью звезда, она пришла в уже сформировавшийся и сплоченный коллектив, где она совершенно никого не знала. Более того, экранный супруг Нагиев подшутил над Горбань, когда та поскользнулась на высоченных каблуках и упала. Но девушка не растерялась и ответила актеру меткой шуткой, чем заслужила его признание.

Теперь Нагиев и Горбань играют пару и в рекламных роликах, и на корпоративах. Как поделилась актриса, если бы она не показала при знакомстве стойкий характер, то не смогла бы сработаться с партнером.

Работа таксистом ради футболиста и принц-серфер с виллой на острове

У Марии Горбань тысячи поклонников. Для многих длинноногая блондинка — буквально идеал красоты и обаяния. Но при этом в любви звезде везло не всегда.

К примеру, чтобы заполучить внимание первого мужа Горбань возила его домой и добивалась номера телефона. Встреча с футболистом Яной Дюрицей произошла в клубе. После танца спортсмен просто отошел к барной стойке и попивал минеральную воду, чем шокировал красавицу. Она не только сама подошла к нему, но и подвезла домой и попросила номер телефона. Так и завязался роман. Пара распалась в 2011-м.

Со вторым возлюбленным, осветителем Олегом Филатовым актриса была лишь несколько месяцев. Но в этом союзе родилась дочка Стефания.

С нынешним мужем, оператором Кириллом Зотовым Мария Горбань познакомилась на съемочной площадке. Между ними сразу пробежала искра. В августе звезда подарила возлюбленному сына Нолана.

К слову, обе беременности были непростыми и после них Горбань даже прибегла к пластическому хирургу — чтобы уменьшить грудь. Однако актриса возвращалась к работе и в идеальную форму в поразительно краткие сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Горбань раскрыла секрет экстремального похудения.

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