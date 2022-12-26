Санкт-Петербург столкнулся с нехваткой дворников

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Специалистов, которые помогут разобраться со снежной зимой, усиленно ищут, но зарплаты дворников остаются слишком низкими.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Много снега нынешней зимой выпало по всей России, что привело к различным проблемам и доставило немало хлопот коммунальным службам.

В Санкт-Петербурге резко вырос спрос на дворников — на 68% по сравнению с прошлым годом. Этих работников ищут как госорганизации, так и частный бизнес, а также управляющие компании.

Всего работодатели открыли более 700 вакансий дворников. И при этом на 5% им увеличили зарплату. Улучшаются и условия работы, а также постоянно расширяется соцпакет. При этом пока доход дворников в городе остается вдвое ниже средних зарплат петербуржцев.

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