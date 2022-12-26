Песков рассказал, как Путин отметит Рождество в 2023 году
Песков: Путин традиционно посетит церковную рождественскую службу
Фото: Никольский Алексей / ТАСС
Президент России всегда приходит на главные церковные мероприятия.
Российский лидер Владимир Путин традиционно посетит рождественскую службу 7 января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он (президент — Прим. ред.) традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в этом году. Мы тоже сообщим», — заявил он.
Известно, что глава государства всегда приходит на службы во время главных религиозных праздников. Например, на Пасху Путин приезжает храм Христа Спасителя. Рождество российский президент отмечает в храмах за пределами Москвы.
Единственным исключением был январь 2022 года. Тогда лидер не смог посетить рождественское богослужение из-за эпидемиологической обстановки. Однако он посетил домовую церковь в своей резиденции в Ново-Огарево.
Ранее Песков сообщал, что Путин не будет обращаться к Федеральному собранию в этом году. Сейчас у российского лидера очень напряженный график, он занят другими задачами. При этом напряженная динамика передвижений не повлияет на факт оглашения. Президент все равно обратиться к собранию, но уже в следующем году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда сможет завершиться спецоперация на Украине.
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