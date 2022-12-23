Песков объяснил, когда сможет завершится спецоперация на Украине

Денацификация и демилитаризация Незалежной — главные задачи ВС РФ.

Любой конфликт решается только за столом переговоров, однако в ситуации с украинским кризисом речь прежде всего идет о достижении целей специальной военной операции, которые поставила Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой РФ ставит», — объяснил он в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

Еще 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Киев отверг попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские комплексы Patriot являются законной целью для ВС РФ.