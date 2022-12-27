В Южной Корее умер мужчина, зараженный амебой, «поедающей» клетки мозга

В Южной Корее скончался мужчина, зараженный амебой вида Неглерия Фоулера. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Пациент «сгорел» всего за 11 дней после установки нахождения в его организме одноклеточного микроорганизма.

По сообщениям источника, последние месяцы мужчина находился в Таиланде. В декабре вернулся на родину. Сразу почувствовал себя неважно. Среди симптомов у него были головные боли, рвота, лихорадка и проблемы с речью. Врачи обнаружили амебу вида Неглерия Фоулера. Спустя чуть более неделю мужчина умер.

Профильные специалисты продолжат изучения пути заражения умершего, однако одним из основных считают проникновение инфекции через нос.

К слову, Неглерия Фоулера — одноклеточный микроорганизм, который плавает в воде. Когда среда становится теплой и температура воды сохраняется на протяжении нескольких дне, существо меняет форму: теряет жгутик и становится амебой. Именно в таком состоянии оно представляет опасность для человека. В организм человека оно может проникнуть через носовую полость, а дальше переместиться по обонятельному нерву в мозг. Возникает первичный амебный менингоэнфевалит. Болезнь развивается стремительно.

Человека начинают мучить головные боли, жар, лихорадка. Если больному не успеть ввести антидот, он умрет.

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