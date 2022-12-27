Челябинский депутат задержан ФСБ по подозрению в неуплате налогов на 500 миллионов рублей

Депутат Челябинской городской думы не стал мелочиться: в его уголовном деле сумма солидна — полмиллиарда рублей. Именно столько он недоплатил налоговой службе, возглавляя по совместительству крупную строительную фирму. Основной доход предприимчивому народному избраннику приносили госконтракты. Но сегодня его забрали сотрудники ФСБ, при чем чуть ли не домашних тапочках. На чем он погорел — расскажет Кирилл Солодков.

Челябинского депутата Олега Иванова оперативники ФСБ взяли, что называется, «тепленьким»: прямо в домашнем халате, рано утром. Судя по интерьерам роскошного загородного особняка, народный избранник активно готовился к встрече Нового года, но ближайшие месяцы, скорее всего, проведет вдали от семьи — за решеткой. Законотворца из городской думы подозревают в неуплате налогов на рекордную сумму в полмиллиарда рублей.

Иванов является депутатом гордумы уже третий срок подряд. Теплое депутатское кресло он совмещал с должностью гендиректора фирмы «Альфа-строй». Именно эта компания с завидной регулярностью получала муниципальные контракты на ремонт и возведение социальных объектов на Южном Урале. В ее портфеле — 35 заключенных госконтрактов.

Заканчивались такие подряды в последнее время скандалами: во время реконструкции оперного театра были выявлены признаки мошенничества, а сорванные сроки строительства спецобъекта привели к тому, что саммиты шос и БРИКС в 2020 году пришлось экстренно переносить из Челябинска в Петербург. Несмотря на это фирма народного избранника сумела получить из бюджета девять миллиардов рублей. А еще — увести из-под носа проверяющих налоги на прибыль и добавленную стоимость за период с 2017 по 2019 годы.

«Эта сумма, 500 миллионов, она сложилась за максимально возможный срок — три года. Допустим, выводились деньги в наличной форме, делался „бумажный“ НДС, он не уплачивался, возмещался», — считает юрист Владислав Подшибякин.

Подозрения в отношении депутата появлялись и раньше: контрольно-счетная палата региона фиксировала многочисленные нарушения, а суд даже накладывал арест на его имущества. В ноябре этого года «Альфа-строй» был признан за долги банкротом.

Самому Иванову до сих пор удавалось выходить сухим из воды, но в этот раз махинации с налогами могут стоить ему не только депутатского кресла, но и личной свободы.