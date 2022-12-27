Недетский сюрприз: Бородина подарила дочери сережки за 700 тысяч рублей

Телеведущая не скупится на подарки для наследниц. Она, как и любая мама, хочет, чтобы у ребенка было все самое лучшее.

Окончание декабря уже на протяжении семи в семье Ксении Бородиной ознаменовывается радостным событием — днем рождения ее младшей дочери Теоны. Звездная мама, как и любой родитель, хочет, чтобы в жизни ребенка было все самое лучшее. Поэтому одним из подарков для семилетней девочки стали роскошные серьги стоимостью более полумиллиона рублей.

Звездная мама активно готовилась к празднику. Украсила гостиную шариками в виде розовых поросят — их Теона последнее время очень полюбила, и даже просила родительницу завести дома живого поросенка. Все подарки от родственников она сложила в большую коробку. Одним из первых подарков девочка вытащила красную коробочку. В ней то и лежали невероятные серьги за 700 тысяч рублей, пишет 7Дней.ru. Они выполнены из розового золота и инкрустированы бриллиантами.

Помимо сережек девочка получила мягкие игрушки поросят, платье, несколько париков, деньги. Чуть позже многочисленные гости одарили Теону брендовой одеждой, настольными играми. При этом девочку, кажется, поздравили сотни людей в день рождения. В их числе не оказалось ее папы Курбана Омарова. Бизнесмен опомнился лишь на следующий день, и в социальной сети обратился к наследнице.

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