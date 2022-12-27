Лариса Гузеева на глазах у публики побила тарелки об пол в ресторане

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Лариса Гузеева побила тарелки в ресторане и завершила новогоднюю вечеринку

Лариса Гузеева на глазах у публики побила тарелки об пол в ресторане

Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов

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Телеведущая известна своим бойким нравом. Поэтому окружающие восприняли происходящее за норму.

Актриса и ведущая Лариса Гузеева вновь продемонстрировала свой взрывной темперамент, устроив погром в ресторане. Именно так закончилась новогодняя вечеринка в компании ее друга Эквлида Кюрдзидиса и других звезд.

На днях телеведущая в компании других знаменитостей провожала старый год. Друг Эквлид — грек по национальности. Поэтому в разгар отдыха было принято исполнить греческую традицию. Услышав зажигательную музыку, Гузеева сначала пустилась в пляс, а после схватилась на целую стопку тарелок и начала разбивать их об пол, пишет KP.RU.

Когда посуда кончилась, и бить уже было нечего, звезда отправилась на диалог с коллегой Дмитрием Дибровым. Оказалось, что женатый знаменитость вовсе не прочь был связать себя узами брака с Гузеевой.

«Знаете, у меня всегда был с собой паспорт. А ну-ка, Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС. Но она этого не говорила этого никогда. А теперь зачем мне таскать с собой паспорт? Вот Гузеева, у нее все в порядке!» — сказал Дибров.

Гузеева в привычной манере отшутилась и продолжила отдыхать. После этого артистка направилась к Леониду Якубовичу и Валерию Сюткину. Звезда сообщила, что решила сообразить на троих. Она отметила, что собралась похмеляться с коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких методах воспитания жалеет Лариса Гузеева.

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