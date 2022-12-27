При пожаре в жилом доме Рязани погибли четыре человека
Спасатели уже ликвидировали возгорание. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины трагедии.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Kohls
Пожар в частном жилом доме в Рязани унес жизни четверых человек. Возгорание случилось в доме на улице Безбожной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
После поступившего в МЧС звонка, спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. К тому моменту площадь возгорания была уже 40 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать очаг. На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину пожара и установить личности погибших.
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