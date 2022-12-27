Китай планирует открыть границы

Власти Китая намерены открыть границы для туристов уже с 8 января. Об этом пишут китайские СМИ со ссылкой на источники в органах здравоохранения.

По данным прессы, прибывающих к КНР не будут в обязательном порядке отправлять на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен коронавирус. Отмечается, что это изменение является важным шагом на пути к отказу от локдаунов и переходу к жизни с вирусом.

Внутри страны постепенно смягчают все ограничения, что неизбежно привело к небывалой вспышке заболеваемости. Как сообщает западное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники с начала декабря заболели четверть миллиарда жителей КНР, что составляет около 18% населения страны.

Растет заболеваемость и в США за последние сутки там выявили больше 11 тысяч случаев. Таким образом общее число зараженных в Штатах превысило сотню миллионов. Новую волну связывают с поездками во время праздников.