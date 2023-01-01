Наша страна на пороге чего-то невероятного: новогоднее поздравление Стаса Костюшкина

Певец Стас Костюшкин уверен, что Россия находится на пороге невероятных изменений и открытий в Новом 2023 году. Специально для 5-tv.ru он записал новогоднее поздравление, в котором он поделился самыми яркими и добрыми пожеланиями.

«Дорогие, друзья! Дорогие женщины! Ну, во-первых, я хочу вам пожелать спокойствия. Хочу пожелать любви. Хочу пожелать вам мирного неба, это прежде всего. Следующий год — год Черного Кролика и говорят, что в этот год может произойти что-то невероятное. Я считаю, что наша страна сейчас находится на пороге вообще чего-то невероятного и реально крутого. Мы начинаем историю сызнова. Не подумайте, что я какой-то пробитый патриот. Да ну, нет. Просто я обыкновенный россиянин, который живет в этой стране. Мне почему-то кажется, что много интересного в скором будущем нас ожидает. Именно интересного, нашего, настоящего, чего так давно не было. Я надеюсь на Черного Кролика. Потому что у меня самого огромное количество проектов. И я надеюсь, что Кролик не подведет!» — уверен Костюшкин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в 2023 году нас ждет возвращение знаменитого дуэта «Чай вдвоем», участниками которого являлись Денис Клявер и Стас Костюшкин. Знаменитости продолжают свои сольные проекты, но обещают повторить творческий эксперимент под горячо любимым названием.

К слову, читатели 5-tv.ru подарили Стасу Костюшкину за прошедший 2022 год почти 360 тысяч просмотров новостей с его участием.