Стас Пьеха: Пусть 2023 год будет поводом для поиска маленьких радостей

Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 5

Певец признается, что желания то сбываются, то не сбываются, поэтому нужно более практично подходить к целям на год.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Новый год период волшебства и множества добрых слов. Специально для 5-tv.ru поздравление записал певец Стас Пьеха.

Он признался, что к загадыванию желаний относится с определенным скепсисом, и считает, что ставить надо в наступившем году четкие цели.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Я не знаю, как надо правильно праздновать Новый год. Я не знаю, что надо желать на Новый год. Потому что что только не желали, то сбывается, то не сбывается. Я, наверное, могу сказать от себя, что очень важно в любые времена стараться находить поводы для радости. Маленькие поводы для радости, которые каждый день существуют. Никогда не поздно это начать делать. Даже если вы не практиковали этого. Пускай 2023 год будет поиском этих маленьких поводов для радости вне зависимости от того, какие новости нас ожидают. И я очень нам всем желаю хороших новостей наконец уже в этом 2023 году. Всем здоровья и спасибо огромное! С Новым годом!» — отметил Стас Пьеха.

Ушедший 2022 год принес знаменитости приятные подарки. В конце года он получил «Золотой граммофон» от Русского радио. А их хит с IVAN, Николаем Носковым и Игорем Романовым «Не вставай на колени» продолжает занимать верхние строчки хит-парадов.

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