«Проверяйте информацию!» — жена Хрусталева прокомментировала ДТП с его машиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 58

Жена Дмитрия Хрусталева намекнула на непричастность к ДТП в Петербурге

«Проверяйте информацию!» — жена Хрусталева прокомментировала ДТП с его машиной

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Женщина за рулем автомобиля, скрывшегося с места аварии, была очень похожа на жену юмориста.

Жена комика Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заявила, что непричастна к ДТП с машиной супруга в Санкт-Петербурге.

«Прежде, чем что-то утверждать — проверяйте информацию — это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он», — написала Мария на своей странице в Instagram*.

Женщина за рулем автомобиля Хрусталева скрылась с места аварии на Ленинском проспекте. Автоледи была очень похожа на жену юмориста.

По сообщениям очевидцев, она вела себя неадекватно и хамила соседям по дороге.

«Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. И только начала снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП», — поделилась подробностями потерпевшая.

В отличие от жены, Дмитрий Хрусталев не комментировал произошедшее, а во время аварии вовсе находился в Москве по работе. Известно, что на его иномарку зарегистрирован 21 административный штраф на общую сумму 11 тысяч рублей. Но ни в каких ДТП автомобиль не участвовал с 2015 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве автомобиль сбил людей на остановке.

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