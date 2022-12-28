«Повод отказать»: психолог объяснила, когда не надо отпускать детей на вечеринку

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Психолог Лобынцева рассказала, в каких случаях можно не отпускать ребенка на вечеринку

«Повод отказать»: психолог объяснила, когда не надо отпускать детей на вечеринку

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Взрослым стоит обратить внимание, насколько легко и свободно ребенок рассказывает о своем окружении и планах.

Некоторые родители теряются, когда их сыновья или дочери отпрашиваются отмечать Новый год в окружении друзей. Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Светлана Лобынцева рассказала, в каких случаях лучше не отпускать ребенка. 

По словам специалиста, если между родителями и детьми установлены доверительные отношения, то у взрослых нет весомого повода для отказа. В случае, когда подросток пытается скрыть что-либо или нервничает, отвечая на вопросы, лучше перестраховаться. 

«Если ребенок отказывается говорить, где и с кем конкретно планирует праздновать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от ваших расспросов — это дает вам повод спокойно отказать. Или если вы сами испытываете панический страх, понимаете, что не справитесь с ним и будете звонить ребенку каждые пятнадцать минут, лучше честно скажите ему об этом, иначе испортите праздник ему и себе», — цитирует Светлану Лобынцеву Газета.ру.

Еще одним поводом для отказа может стать поведение ребенка в компании сверстников. Если он ведомый и чрезмерно доверчивый, то может подвергнуться нехорошему влиянию.

При этом, по словам психолога, родителям также следует обратить внимание, если их взрослые дети намеренно отказываются веселиться с друзьями. Это может свидетельствовать о проблемах с социализацией.

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