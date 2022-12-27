23 суеверия на Новый год 2023, чтобы Кролик принес любовь и удачу
Новогодние суеверия и традиции считаются неотъемлемым атрибутом семейного и любимого с детства праздника.
Фото, видео: Karl-Josef Hildenbrand/ ТАСС; 5-tv.ru
В преддверие Нового Года каждый человек верит в волшебство и ждет маленького чуда. Одни хотят улучшить финансовое положение или наладить личную жизнь, другие стремятся к тому, чтобы решить свои проблемы и начать Новый год с чистого листа.
Как же это сделать? Как можно повлиять на судьбу так, чтобы задуманное сбылось — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Иринка Баксанова.
Иринка Баксанова
Блогер
Неспроста новогодняя ночь считается мистической и необычной. Именно в это время могут воплотиться в жизнь любые мечты. Существует множество суеверий, которые способны повлиять на то, чтобы желания «заработали» в ускоренном режиме. Блогер советует обратить внимание на 23 новогодних суеверия и обязательно их попробовать, встречая Новый 2023 год.
Суеверие № 1 на Новый год 2023
Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег придет в Новом году.
Суеверие № 2 на Новый год 2023
Не нужно ложиться спать с 31 декабря на 1 января, потому что можно проспать и пропустить все самое интересное в Новом году.
Суеверие № 3 на Новый год 2023
Чтобы встретить любовь в Новом году, нужно повесить на елку украшение в виде сердечка.
Суеверие № 4 на Новый год 2023
Если девушка встречает Новый год вместе с любимым человеком, то в бой курантов нужно взять его за руку и не отпускать. Это значит, что в следующем году взаимные чувства станут еще крепче.
Суеверие № 5 на Новый год 2023
Если 1 января порог дома первым переступит мужчина, то год будет счастливым.
Суеверие № 6 на Новый год 2023
Если в новогоднюю ночь выпало много снега, то лето будет дождливым.
Суеверие № 7 на Новый год 2023
Если 1 января облака будут серого цвета, то скоро возможно потепление, а если белого цвета, то заморозки.
Суеверие № 8 на Новый год 2023
Уборку нужно делать до 31 декабря, потому что нельзя встречать праздник в неубранном доме.
Суеверие № 9 на Новый год 2023
В новогоднюю ночь нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы.
Суеверие № 10 на Новый год 2023
Разбитая посуда в обычные дни — к счастью, а в новогоднюю ночь — нет.
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Суеверие № 11 на Новый год 2023
Перед Новым годом стоит обязательно принять душ, чтобы смыть с себя всю негативную энергию и отголоски прошлого года. Тогда Новый год будет счастливым.
Суеверие № 12 на Новый год 2023
В праздничную ночь нельзя грустить, обижаться и плакать.
Суеверие № 13 на Новый год 2023
Главную ночь в году лучше встречать не воплями и криками во весь голос, а поцелуем с любимым человеком.
Суеверие № 14 на Новый год 2023
Важно проводить старый год и вспомнить все хорошее, что было за 12 прошедших месяцев.
Суеверие № 15 на Новый год 2023
В новогоднюю ночь стоит отказаться от идеи выкидывать что-то из дома, дабы не разгребать чужой мусор весь следующий год.
Суеверие № 16 на Новый год 2023
Нужно завершить все насущные дела в уходящем году.
Суеверие № 17 на Новый год 2023
Если девушка хочет выйти замуж в Новом году, то ей нужно повесить колечко на елку.
Суеверие № 18 на Новый год 2023
Во время украшения елки, вешая последнюю игрушку, главное не забыть загадать желание.
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Суеверие № 19 на Новый год 2023
Чтобы Новый год был счастливым, в доме должен быть символ, покровитель наступающего года — Кролик — в виде игрушки, статуэтки или другого украшения.
Суеверие № 20 на Новый год 2023
В бой курантов нужно загадать особое новогоднее желание.
Суеверие № 21 на Новый год 2023
Праздник нужно встречать в новой красивой одежде.
Суеверие № 22 на Новый год 2023
Если в новогоднюю ночь приехали гости, ни в коем случае их нельзя выгонять.
Суеверие № 23 на Новый год 2023
Как встретишь Новый год, так его и проведешь.
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