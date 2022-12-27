23 суеверия на Новый год 2023, чтобы Кролик принес любовь и удачу

В преддверие Нового Года каждый человек верит в волшебство и ждет маленького чуда. Одни хотят улучшить финансовое положение или наладить личную жизнь, другие стремятся к тому, чтобы решить свои проблемы и начать Новый год с чистого листа.

Как же это сделать? Как можно повлиять на судьбу так, чтобы задуманное сбылось — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Иринка Баксанова.

Иринка Баксанова

Блогер

Неспроста новогодняя ночь считается мистической и необычной. Именно в это время могут воплотиться в жизнь любые мечты. Существует множество суеверий, которые способны повлиять на то, чтобы желания «заработали» в ускоренном режиме. Блогер советует обратить внимание на 23 новогодних суеверия и обязательно их попробовать, встречая Новый 2023 год.

Суеверие № 1 на Новый год 2023

Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег придет в Новом году.

Суеверие № 2 на Новый год 2023

Не нужно ложиться спать с 31 декабря на 1 января, потому что можно проспать и пропустить все самое интересное в Новом году.

Суеверие № 3 на Новый год 2023

Чтобы встретить любовь в Новом году, нужно повесить на елку украшение в виде сердечка.

Суеверие № 4 на Новый год 2023

Если девушка встречает Новый год вместе с любимым человеком, то в бой курантов нужно взять его за руку и не отпускать. Это значит, что в следующем году взаимные чувства станут еще крепче.

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Суеверие № 5 на Новый год 2023

Если 1 января порог дома первым переступит мужчина, то год будет счастливым.

Суеверие № 6 на Новый год 2023

Если в новогоднюю ночь выпало много снега, то лето будет дождливым.

Суеверие № 7 на Новый год 2023

Если 1 января облака будут серого цвета, то скоро возможно потепление, а если белого цвета, то заморозки.

Суеверие № 8 на Новый год 2023

Уборку нужно делать до 31 декабря, потому что нельзя встречать праздник в неубранном доме.

Суеверие № 9 на Новый год 2023

В новогоднюю ночь нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы.

Суеверие № 10 на Новый год 2023

Разбитая посуда в обычные дни — к счастью, а в новогоднюю ночь — нет.

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Суеверие № 11 на Новый год 2023

Перед Новым годом стоит обязательно принять душ, чтобы смыть с себя всю негативную энергию и отголоски прошлого года. Тогда Новый год будет счастливым.

Суеверие № 12 на Новый год 2023

В праздничную ночь нельзя грустить, обижаться и плакать.

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Суеверие № 13 на Новый год 2023

Главную ночь в году лучше встречать не воплями и криками во весь голос, а поцелуем с любимым человеком.

Суеверие № 14 на Новый год 2023

Важно проводить старый год и вспомнить все хорошее, что было за 12 прошедших месяцев.

Суеверие № 15 на Новый год 2023

В новогоднюю ночь стоит отказаться от идеи выкидывать что-то из дома, дабы не разгребать чужой мусор весь следующий год.

Суеверие № 16 на Новый год 2023

Нужно завершить все насущные дела в уходящем году.

Суеверие № 17 на Новый год 2023

Если девушка хочет выйти замуж в Новом году, то ей нужно повесить колечко на елку.

Суеверие № 18 на Новый год 2023

Во время украшения елки, вешая последнюю игрушку, главное не забыть загадать желание.

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Суеверие № 19 на Новый год 2023

Чтобы Новый год был счастливым, в доме должен быть символ, покровитель наступающего года — Кролик — в виде игрушки, статуэтки или другого украшения.

Суеверие № 20 на Новый год 2023

В бой курантов нужно загадать особое новогоднее желание.

Суеверие № 21 на Новый год 2023

Праздник нужно встречать в новой красивой одежде.

Суеверие № 22 на Новый год 2023

Если в новогоднюю ночь приехали гости, ни в коем случае их нельзя выгонять.

Суеверие № 23 на Новый год 2023

Как встретишь Новый год, так его и проведешь.