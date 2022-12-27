«Служу культуре»: Ларису Долину наградили за вклад в развитие страны

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 380

Лариса Долина получила благодарственное письмо от президента России

«Служу культуре»: Ларису Долину наградили за вклад в развитие страны

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Сама торжественная церемония состоялась в Атриуме Большого театра России.

Несмотря на свое долгое отсутствие, народная артистка РФ Лариса Долина продолжает получать государственные награды. Так, сегодня, 27 декабря, певица получила премию Минкультуры деятелям искусства, а также благодарственное письмо от президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Награду ей вручила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Лариса Долина отметила, что счастлива приносить пользу государству.

«Служу России и российской культуре», — сказала артистка.

Сама министр культуры Любимова поблагодарила всех лауреатов за их труд и каждый день работы в театрах, музеях и филармониях России.

Помимо Долиной, награды получили знаменитый режиссер Карен Шахназаров, профессор кафедры Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Виктор Брагинский, кинорежиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Каре.

Орден Дружбы достался секретарю Союза художников России Валерию Полотнову и режиссеру, члену Союза кинематографистов РФ Владимиру Эйснеру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лариса Долина не использует фонограмму.

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