5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 декабря?

В среду предновогодняя суета дойдет до максимума, и это сделает всех нас немного нервными. Главное, что стоит помнить: все передряги дня пройдут.

Совет дня: устройте в среду вечер мечтаний. Соберитесь с близкими для вас людьми и в располагающей безопасной обстановке поделитесь с ними планами, мечтами и видением вашего будущего. Главное — создать максимально насыщенную эмоциями картинку.

Предостережение дня: не стоит в среду устраивать личные дела. Встречи и разговоры об отношениях могут зайти в тупик, а то и принести ссору или разочарование. Перенесите эти важные дела на другую, более благоприятную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.