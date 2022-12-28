Опасная красота: к чему могут привести массажные процедуры по коррекции фигуры

Массаж, несомненно, полезен. Однако некоторые техники, заявленные как безопасные, могут довести человека даже до операционного стола.

Корректировать фигуру при помощи ручного или аппаратного массажа опасно для здоровья. С таким заявлением выступило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Процедуры рекламируются как неинвазивные, то есть не предполагающие каких-то надрезов на коже, контакта с внутренней полостью тела, и не требующие длительного восстановления. Тем не менее любая процедура, даже казалось бы самая безобидная, сопряжена с рисками для здоровья человека. Боль, дискомфорт, покраснение, отек, кровоподтеки и формирование узелков под кожей — это лишь малые последствия после ручного массажа и с применением неких современных аппаратов. Они краткосрочны.

Но есть те аппараты, которые воздействуют на тело при помощи холода или тепла. Они способны провоцировать более серьезные последствия: длительное снижение чувствительности, изменение цвета кожи, обморожение, парадоксальную жировую гиперплазию и даже необходимость проведения операции.

Вместе с тем специалисты напомнили: целлюлит не является отклонением, это нормальное состояние кожи. Здоровью человека, имеющего на теле целлюлит, ничего не угрожает. Поэтому не стоит пытаться избавиться от него при помощи процедур по моделированию тела.

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