Опасная красота: к чему могут привести массажные процедуры по коррекции фигуры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

FDA предупредила об опасности процедур по коррекции фигуры с помощью массажа

Опасная красота: к чему могут привести массажные процедуры по коррекции фигуры

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Массаж, несомненно, полезен. Однако некоторые техники, заявленные как безопасные, могут довести человека даже до операционного стола.

Корректировать фигуру при помощи ручного или аппаратного массажа опасно для здоровья. С таким заявлением выступило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Процедуры рекламируются как неинвазивные, то есть не предполагающие каких-то надрезов на коже, контакта с внутренней полостью тела, и не требующие длительного восстановления. Тем не менее любая процедура, даже казалось бы самая безобидная, сопряжена с рисками для здоровья человека. Боль, дискомфорт, покраснение, отек, кровоподтеки и формирование узелков под кожей — это лишь малые последствия после ручного массажа и с применением неких современных аппаратов. Они краткосрочны.

Но есть те аппараты, которые воздействуют на тело при помощи холода или тепла. Они способны провоцировать более серьезные последствия: длительное снижение чувствительности, изменение цвета кожи, обморожение, парадоксальную жировую гиперплазию и даже необходимость проведения операции.

Вместе с тем специалисты напомнили: целлюлит не является отклонением, это нормальное состояние кожи. Здоровью человека, имеющего на теле целлюлит, ничего не угрожает. Поэтому не стоит пытаться избавиться от него при помощи процедур по моделированию тела.

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