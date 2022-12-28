С 1 января в России повысится стоимость крепкого алкоголя

С 1 января в России увеличится розничная стоимость крепкого алкоголя. Соответствующий приказ опубликовал Минфин на своем сайте.

Так, с начала следующего года половина литра водки будет стоить минимум 281 рубль, что на двадцать рублей дороже нынешней цены. На 37 рублей повысится стоимость коньяка — до 517-ти. 375 рублей минимум будет стоить бутылка бренди.

На крепкий алкоголь также изменятся и оптовые цены. Ранее Министерство объявило о повышении с 1 января стоимости игристых вин. 750 миллилитров можно будет приобрести за 239 рублей.