Не успевала за Лео: раскрыта истинная причина разрыва Ди Каприо с моделью Хадид

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Рита Миронова
Рита Миронова 32

Джиджи Хадид отказалась от серьезных отношений с Леонардо Ди Каприо

Не успевала за Лео: раскрыта истинная причина разрыва Ди Каприо с моделью Хадид

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia / MediaPunch via www.ima

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Голливудского актера уже заметили в компании другой девушки.

В свои 48 лет Леонардо Ди Каприо ни разу не был женат, однако неоднократно заводил бурные романы с молодыми девушками. Одной из его последних избранниц была 27-летняя модель Джиджи Хадид.

Пару часто замечали в компании друг друга на светских мероприятиях, однако долго эта интрижка не продлилась. Источник, близкий к Хадид, рассказала о причинах скорого расставания изданию Page Six.

По словам инсайдера, модель просто не была готова к ритму жизни Ди Каприо, который обожает вечеринки. У Джиджи нет энергии, чтобы догонять актера в этом плане — она предпочитает посвящать все свое время маленькой дочери, рожденной два года назад от бывшего бойфренда Зейна Малика.

К слову, Джиджи была первой моделью старше 25 лет, которая зацепила голливудского ловеласа. Поклонники Ди Каприо предположили, что он ушел от Хадид к более молодой претендентке. Его новой потенциальной пассии, к слову, всего 23 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новой возлюбленной Леонардо Ди Каприо.

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