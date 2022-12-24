Не лыком шита: что известно о новой возлюбленной Леонардо Ди Каприо

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 128

Новая избранница Леонардо Ди Каприо оказалась дочерью известного актера и знаменитой модели

Не лыком шита: что известно о новой возлюбленной Леонардо Ди Каприо

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency

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В свои 48 лет звезда фильма «Титаник» так ни разу и не был женат, хоть его сердце не раз пытались завоевать молодые и известные модели.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал очередной выбор в пользу молодой модели — ей оказалась девушка не из простой семьи. Зовут ее Викторией Ламас, и она — дочь знаменитого актера, звезды 90-х, Лоренцо Ламаса и известной модели Шоны Сэнд, которая не раз становилась «лицом» журнала Playboy.

В том, что у звезды «Титаника» новая любовь, накануне убедились папарацци, заставшие пару возле развлекательного заведения «Birds Street». Выйдя из заведения, актер и модель продолжили общение в машине и светились от счастья. На дружескую встречу это точно не смахивало.

Новая девушка Леонардо Ди Каприо Виктория ЛамасНовая девушка Леонардо Ди Каприо Виктория Ламас. Фото: Instagram* / victoriaalamas

Кстати, как рассказывает издание KP.RU, Виктория — не просто известная модель, в свои 23 года девушка уже снялась в шести картинах, кроме того, находит время на занятия живописью и участие в фотосессиях. Но удастся ли ей завевать сердце одного из главных холостяков Голливуда — большой вопрос.

Как оказалось, 48-летний актер очень избирателен и просто красивой внешностью и молодостью его не удивишь. По крайней мере, это не удалось ни предыдущей пассии Джиджи Хадид, ни Камиле Морроне, с которой он провстречался долгих пять лет. Также среди избранниц были бразильянка Жизель Бундхен и израильтянка Бар Рафаэли. Все девушки — модели и очень хороши собой, но знаменитость, видимо, ищет что особенное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кэмерон Диас вернулась в кино после восьмилетнего перерыва.

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Не лыком шита: что известно о новой возлюбленной Леонардо Ди Каприо

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