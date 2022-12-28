Сатановский о подаче на него заявления в полицию: «Разгон вранья»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 52

Эксперт Сатановский назвал информацию о подаче на него заявления провокацией

Фото, видео: Почуев Михаил / ТАСС; © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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На фоне репортажей, связанных с военными конфликтами, информационный удар может быть откуда угодно.

Заявление в полицию за клевету в сторону ветеранов Великой Отечественной войны подали на политолога Евгения Сатановского. Ученый-востоковед прокомментировал ситуацию в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Собеседник отметил, что половина его семьи осталась на фронте, борясь с нацистами. Историю вокруг себя он считает провокацией.

«Это сильно похоже на ахинею. Существует ли такой пенсионер, я не знаю. Может, это чисто интернетный „разгон“ вранья. Скорее всего, это связано с последними истериками различных ультранационалистов», — сказал Сатановский.

Политолог добавил, что на этом фоне ему обещали «отрезать голову», а также выложили в сеть телефоны жены и дочери, для того, чтобы поливать их грязью.

«Откровенно говоря, меня это совершенно не интересует. Если поставлена людьми задача затроллить, они же будут троллить, правда? Собака лает, караван идет», — заключил Сатановский.

До этого в СМИ появилась информация о том, что некоего пенсионера, который смотрел передачу с Сатановским, возмутили высказывания последнего о ветеранах, их наградах и великих людях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая выплата ждет ветеранов Великой Отечественной войны.

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