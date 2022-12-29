«Испоганила Рождество»: католики Белоруссии не приняли поздравление Тихановской

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Католики Белоруссии не приняли политизированное поздравление Тихановской с Рождеством

«Испоганила Рождество»: католики Белоруссии не приняли поздравление Тихановской

Фото: RADEK PIETRUSZKA / ТАСС

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Самопровозглашенный «лидер Белоруссии» и ее сторонники продолжают активную деятельность по разрушению Союзного государства России и Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская умудрилась «испоганить Рождество» белорусским католикам, обратившись к ним с официальным поздравлением. Об этом написал обозреватель EADaily Петр Македонцев.

Он отметил, что поздравление Тихановской содержит «пассажи, связанные с политикой, а не моральным оздоровлением общества в соответствии с католическим учением». В частности, в тексте упоминаются активисты так называемой белорусской оппозиции, осужденные за нарушения законов республики, а также цитируются антигосударственные нарративы и лозунги.

«Что касается остальной части „поздравления“, то видно, что, по мнению Тихановской, общество состоит из змагаров (арестованных „хороших людей“) и тех, кого нужно перевоспитать и принудить к принятию свядомой идеологии. Словом, для „национального лидера Белоруссии“ Рождество — это очередной повод посеять рознь и ненависть в белорусском обществе», — подчеркнул автор публикации.

Обозреватель также отметил, что сторонники «самозванки Тихановской» активно продолжают деятельность, направленную на разрушение Союзного государства России и Белоруссии. На днях они «радостно сообщили» о решении МИД Эстонии не вводить ограничения на прием белорусских студентов-змагаров в эстонские вузы и на получение ими долгосрочных виз и видов на жительство.

Воодушевленная тем, что Эстония продолжит подготовку змагарских кадров, Тихановская и опубликовала рождественское поздравление, указал автор статьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую за восторженный рассказ о «печеньках», подаренных ей на приеме у президента США Джо Байдена.

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