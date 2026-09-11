Армия России поразила пункт управления БПЛА под Сумами

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Цель была ликвидирована ударом пяти авиационных бомб.

Какую цель армия России поразила под Сумами

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Армия России уничтожила пункт управления БПЛА национальной гвардии Украины под Сумами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, цель была ликвидирована в районе населенного пункта Лесное ударом пяти авиационных бомб. Также был уничтожен пункт временной дислокации 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Его ликвидировали с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39.

Ранее армия России поразила три сухогруза с имуществом ВСУ и морской катер.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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