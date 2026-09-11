Цель была ликвидирована ударом пяти авиационных бомб.
Фото: © РИА Новости
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Армия России уничтожила пункт управления БПЛА национальной гвардии Украины под Сумами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, цель была ликвидирована в районе населенного пункта Лесное ударом пяти авиационных бомб. Также был уничтожен пункт временной дислокации 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Его ликвидировали с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39.
Ранее армия России поразила три сухогруза с имуществом ВСУ и морской катер.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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