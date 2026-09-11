Армия России освободила два населенных пункта в Запорожской области в ДНР — Новогришино и Зоревку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

В публикации уточняется, что в боях за Новогришино участвовали бойцы подразделений группировки войск «Центр», а за Зоревку — бойцы «Востока». За короткий промежуток времени российские военные выбили противника — украинских боевиков — из этих населенных пунктов и заняли опорные пункты.

ВС РФ продвигаются вперед по всей линии фронта. Ранее армия России освободила Шевченковское в Запорожской области. Прежде под контроль наших бойцов перешли два села в Харьковской области — Долгенькое и Березники. Помимо этого, ВС РФ отбили у ВСУ четыре населенных пункта в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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