Загадочные обстоятельства: кому принадлежат найденные на Сахалине тела
Предварительно, обнаруживший их мужчина умер от сердечного приступа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Найденные на Сахалине тела принадлежат матери и сыну
В Сахалинской области в частном доме обнаружили тела женщины и ее сына, причины смерти которых пока не установлены. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным источника, экспертиза не выявила в крови погибших алкоголя. Версию о насильственной смерти на данный момент рассматривают как маловероятную. Специалистам предстоит установить точную причину гибели.
Предварительно, тела матери и сына обнаружил муж и отец погибших, когда вернулся домой. После произошедшего мужчину госпитализировали с сердечным приступом, однако спустя три дня он скончался в медицинском учреждении.
Следственное управление СК России по Сахалинской области проводит проверку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области подростка обвинили в убийстве двух девушек в Шелехове. Преступление произошло в октябре 2025 года в подъезде жилого дома.
По данным прокуратуры, молодой человек из-за ревности напал с ножом на 14-летнюю знакомую. На помощь девушке пришла 23-летняя соседка, которая также стала жертвой нападения. Обе пострадавшие скончались в больнице.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
42%
Нашли ошибку?