Загадочные обстоятельства: кому принадлежат найденные на Сахалине тела

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 65 0

Предварительно, обнаруживший их мужчина умер от сердечного приступа.

Кому принадлежат найденные на Сахалине тела — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Найденные на Сахалине тела принадлежат матери и сыну

В Сахалинской области в частном доме обнаружили тела женщины и ее сына, причины смерти которых пока не установлены. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, экспертиза не выявила в крови погибших алкоголя. Версию о насильственной смерти на данный момент рассматривают как маловероятную. Специалистам предстоит установить точную причину гибели.

Предварительно, тела матери и сына обнаружил муж и отец погибших, когда вернулся домой. После произошедшего мужчину госпитализировали с сердечным приступом, однако спустя три дня он скончался в медицинском учреждении.

Следственное управление СК России по Сахалинской области проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области подростка обвинили в убийстве двух девушек в Шелехове. Преступление произошло в октябре 2025 года в подъезде жилого дома.

По данным прокуратуры, молодой человек из-за ревности напал с ножом на 14-летнюю знакомую. На помощь девушке пришла 23-летняя соседка, которая также стала жертвой нападения. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Загадочные обстоятельства: кому принадлежат найденные на Сахалине тела

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