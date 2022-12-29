Карл III в первой поздравительной речи хладнокровно отомстил принцу Гарри

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 22

На фоне недавних скандалов хвалебные речи старшему принцу Уильяму и его супруге выделялись особенно.

Карл III в первой поздравительной речи хладнокровно отомстил принцу Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Новоиспеченный король Великобритании Карл III впервые поздравил нацию с Рождеством. И «вышвырнул» из семьи одну скандальную пару.

По традиции монарх обращается к гражданам с речью. Свое первое поздравление бывший принц Чарльз начал с трибута покойной Елизавете II.

«Моя мать свято верила в людей. В это верю и я сам. Всем сердцем я верю в способность каждого человека подарить тепло и сострадание и пролить свет на жизни других. Это суть и основа нашего общества», — заявил король.

Карл III поблагодарил военных, спасателей, медиков и сотрудников социальных служб за их неустанный труд во благо страны. Особое признание монарх выразил тем, кто на добровольной основе дает нуждающимся кров, еду и одежду.

К слову, монарх обмолвился и о любимой паре миллионов — Кейт Мидллтон и принце Уильяме. По словам короля, в своих визитах они показали свет и поддержку.

А второму своему сыну, принцу Гарри, глава страны отомстил полнейшим молчанием. На контрасте с потрясающими Кейт и Уильямом, Гарри и его супруга Меган Маркл были не упомнянуты. Буквально — о них не было ни слова, ни единого кадра или даже намека. Таким образом, после скандального документального фильма пары с обвинениями королевского семейства в жестокости и коварности, новый король просто вычеркнул сына и невестку из жизни. И своей, и страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри обвинил королевскую семью в угрозе жизни своей супруги Меган Маркл наподобие смерти принцессы Дианы.

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