Кисти не нужны: нейросети вытесняют художников из мира искусства

Искусственный интеллект сейчас способ изобразить что угодно, согласно запросу. Можно ли считать цифровые картины шедеврами?

Больше половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Правда, примерно столько же не могут объяснить, что это такое. Ну, а пока большинство людей остаются в неведении, нейросети атакуют, и уже вытесняют человека с привычных рынков — например, из сферы искусства. Как отличить, где поработала рука разумного существа, а где нули и единицы, разбирался Роман Ишмухаметов.

Кисти и мольберты не нужны. И художник тоже не нужен. Лишь интеллект. Искусственный. В этой крупнейшей в сети площадке по диджитал-искусству полотна, созданные нейросетью, конкурируют с картинами людей. Тут и фантазии на тему будущих миров, и ушедших цивилизаций, и переосмысление мифологии — все что угодно. Кажется, не зря многие дизайнеры используют программу в качестве помощника.

«У меня самой небольшой скетч занимал несколько часов и то, я делала это в спешке. И эти рисунки были бы довольно примитивны и просты. А с использованием искусственного интеллекта это занимает две-три минуты, и это выглядит невероятно», — заявила веб-дизайнер Сара Друммонд.

Работает быстро, без сна и без отдыха, денег не просит, творческих кризисов не знает, и вдохновения не ждут. Просто мечта, но вот художники обвиняют неживой разум едва ли не в плагиате. И если уж не в копировании, то в творческой переработке идей.

«Искусством называется то, что несут в себе художественный образ. Это то, что представляет собой человеческие эмоции. То, что связано с любовью и человеческим сердцем», — считает художник Сергей Гонков.

А в искусственном интеллекте души нет. Он работает по принципу человеческого мозга: прогоняет запрос через простые программы, «нейроны», они взаимодействуют между собой, а потом выдают результат.

«Попробуем и мы с помощью искусственного интеллекта что-то создать для нас. А точнее попросим нейросеть изобразить что-то для нас», — корреспондент Роман Ишмухаметов.

Начнем с легкого. Например, «зимний город». Отправляем запрос. Вуаля: меньше, чем за минуту, картина готова. Вот и коллекционеры говорят — с помощью искусственного интеллекта разве что спецэффекты в блокбастерах рисовать и только. В Эрмитаже и Лувре таким картинам не место.

«Это не искусство, это ремесленничеств. У меня есть знания, опыт», — заявила учредитель арт-холдинга «Рахманинов», коллекционер современного искусства.

А вот те, кто далек от мира изобразительного искусства, и относятся к нему утилитарно уже сейчас. Могут создавать с помощью искусственного интеллекта картины для домашней галереи. Для художника будущего главное — не умение рисовать.

«Сейчас есть даже такие художники, которые специализируются на том, чтобы задавать нейросети правильные запросы. У нейросетей есть некоторый свой стиль. Они пытаются часто усреднить все стили», — сказал Артем Яшин.

По российским законам, авторские права могут принадлежать только человеку. В случае с искусственным интеллектом, скорее всего, тем, кто написал программу. А чтобы доказать, что неживой разум что-то украл у живого, придутся идти в суд: экспертизы, оценки — процесс может растянуться на годы. Впрочем, до этого едва ли дойдет, считают юристы.

«Скорее всего, произойдут разделение рынка: на человеческий и машинный. Человеческий будет дороже, а машинный дешевле», — уверен управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Но и это очень спорно. Вот этот портрет, созданный искусственным интеллектом был продан за рекордные почти полмиллиона долларов, хотя ожидалось, что за него максимум заплатят десять тысяч. «Искусственное» искусство, вероятно, еще заявит о себе.