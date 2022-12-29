«Эффект невидимый»: могла ли жена Мамаева избежать повторной пластики на лице

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 177

Косметолог Пугачева: супруга футболиста Мамаева могла сделать ботокс после неудачной операции

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Личный архив Анастасии Пугачевой; 5-tv.ru

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Девушка ранее ложилась под нож хирурга, чтобы скорректировать форму носа, а получила деформированные губы.

У супруги футболиста Павла Мамаева, возможно, были шансы не ложиться под нож хирурга повторно. Некоторые ошибки пластики успешно исправляют процедуры красоты — в этом уверена косметолог Анастасия Пугачева, своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Как известно, ранее жена спортсмена, Надежда Санько, пыталась скорректировать форму носа, но вместо ожидаемого результата получила полное разочарование: знаменитости обрезали кончик носа, да еще и повредили мышцу над губой. Все последнее время она пыталась вернуть ее в исходное положение нехирургическими методами — не помогло, ботокс давал непродолжительный эффект. Пришлось пойти на крайние меры.

В свою очередь косметолог не исключает, что пациентка могла столкнуться с проблемой резистентности к препарату, когда мышцы не воспринимают его. Во-вторых, производители ботокса по каким-либо причинам иногда меняют в нем концентрацию сухого вещества — результат тоже на лицо. Не будет эффекта и в том случае, если кто-то нарушил условия хранения ботулотоксина. Неправильная температура, влажность — и можно выбрасывать.

Поэтому решение списывать ботокс со счетов для устранения проблемы может быть преждевременным, говорит косметолог. Главное — правильно подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей организма.

«Я бы, конечно, попробовала поработать с ботулотоксином. Возможно, другим. Сейчас большое количество разных препаратов, и бывает такое, что срабатывают чисто индивидуальные какие-то особенности организма: когда один токсин берет, а от другого эффект невиден. У другого человека может наблюдаться противоположная картина», — объяснила врач.

Кроме того, прежде чем обнадеживать пациента, квалифицированный специалист должен учитывать много других нюансов, с которыми ранее столкнулся клиент. А их много.

«Очень много нюансов, которые могут отражаться на результате. Если препарат правильно подобран, возможно, есть вероятность обойтись контурной пластикой и витаминами. Это лучше, чем делать операцию», — добавила собеседница.

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