«Находился в иллюзии»: Николаев после психбольницы поведал о причинах срыва

Трагедия, произошедшая в жизни актера, стала отправной точкой последующего неадекватного поведения. Некогда секс-символ российского кинематографа уже не смог совладать с собой.

Актер Валерий Николаев впервые после выписки из психиатрической больницы рассказал о причинах произошедшего. Напомним, в феврале знаменитость сначала сел за руль в нетрезвом состоянии, после оказался в спецприемнике, а оттуда из-за неадекватного поведения — кричал на охранников, барабанил в двери — был отправлен в психиатрическую клинику с диагнозом биполярное расстройство.

По словам Николаева, терять себя он начал в 2016 году. Тогда умер его папа. Это и спровоцировало изменить его отношение к жизни, семье, работе. Он пребывал в некой иллюзии. Пытался подавить переживания и тревогу, но эмоции взяли верх. Именно в тот момент и необходима была помощь специалистов.

«Я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии… И тогда нужны люди, которые могут стабилизировать твое состояние», — признался актер в интервью Андрею Малахову на федеральном канале.

Но Николаев не хотел обращаться к медикам. Негативные эмоции внутри копились. А после вылезли наружу: употребление алкоголя, дебош и, как итог, психиатрическая клиника. Спустя чуть больше полгода актер смог восстановиться и вернуться в прежнее состояние. Однако с работой дела не так радостны. По словам знаменитости, ему часто поступают предложения сыграть роль, которую он уже проживал.

«А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана», — рассказал он.

Жалеет ли Николаев о случившемся? Вопрос открыт. Однако он уверен — произошедшее благотворно отразилось на его жизни. Именно благодаря ситуации актер смог исправить те моменты в себе, которые раньше откладывал.

«Я недоработал с собой кое-что. Это помогло мне остановиться, обратиться за помощью к друзьям. Постепенно вырулить из этого. Не будь этой помощи, не знаю, что было бы», — заключил Николаев.

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