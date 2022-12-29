В поселке Ленобласти орудует «поджигатель»: горят дома со стариками и детьми

Месяц назад на главу поселения напал неизвестный человек, а после пытались спалить коттедж чиновника.

Почти в каждом доме поселка Красный бор в Ленобласти сейчас живут в страхе. Там объявился поджигатель. По ночам он действует с особой жестокостью, подпирая снаружи входные двери. С напуганными людьми, которые теперь спать не могут, встретился Родион Северьянов.

На руке глубокие порезы от оконного стекла, но пятнадцатилетнему Николаю все же повезло: в ночь на воскресенье не спал, а когда услышал громкий хлопок на улице, из прихожей показались языки пламени. Родителей дома не было — сестер и бабушку спасал сам.

«Я выпрыгнул, и старшая сестра мне подавала детей. Потом старшая сестра сама выпрыгнула, разрезала ноги себе. И бабушка занервничала, стояла, я на нее накричал, тоже занервничал и тоже ее вытащил», — вспоминает Николай Тумашевич.

Мама Николая не спит уже которую ночь — страшно.

«Я потеряла сон. Как можно после такого спать, когда моих детей взяли и закрыли в этом доме и хотели просто убить, заживо сжечь? Ребенок вообще в дом не заходит, говорит: мама, я боюсь. Ей было холодно бежать до соседей в трусиках и маечке голыми ногами», — заявила Оксана Тумашевич.

Как напоминание о произошедшем: на снегу — осколки стекла, на входной двери — следы копоти. Запах гари до сих пор не выветрился.

«Дверь снаружи была подперта палкой. Рядом с крыльцом валялась пустая пластиковая бутылка, а на крыше горел факел», — передал с места корреспондент Родион Северьянов.

На кадрах сентябрьского пожара — тоже в Красном бору — дом Елены Беловой полыхнул как спичка. Ее саму спас сын, благо живет по соседству.

«Он услышал хлопок, как ему подбросили в эту кочегарочку, и он услышал как петарду. Он в окно выглянул, и там уже выбилось пламя. А мы уже горим вовсю!» — рассказала Елена Белова.

И снова все произошло после хлопка, и снова в доме были маленькие дети: несовершеннолетний племянник Елены Николаевны и внучка. Выбраться из огня удалось чудом.

«За 15 минут дома не было. Ничего не взяли, я вот сейчас восстанавливаю документы», — заявила Белова.

«Версия владельцев сгоревшего дома — злоумышленник проник на территорию с той стороны, подпалил строение сразу с нескольких сторон, после чего перебрался на соседний участок, благо калитки нет. Обесточил дом, выключил рубильник, после чего забросил зажигательную смесь в полуоткрытую дверь», — сообщил Северьянов.

Обугленный потолок на кухне Максима Орехова. И этот пожар тоже произошел ночью, и снова люди слышали хлопок.

«И была вспышка: и я быстро подскочил, испугался, побежал на улицу. Увидел дым с чердака и стал тушить», — рассказал Максим Орехов.

Повезло — успел справиться с пожаром сам, и спасти свою жену и трехлетнего ребенка.

Это уже следы апрельского пепелища — огонь охватил дом по соседству и перекинулся на участок Татьяны Васильевны.

«И у меня дети, внуки, шестеро внуков было. В 03:00 постучали: вижу — пожар», — сообщила Татьяна Тумашевич.

Рядом есть остов сгоревшей машины, в Красном бору они почему-то горят регулярно. Даже чаще, чем дома, а их тут за полтора года в поселке тушили 16 раз.

«К каждому дому мы не можем поставить охрану, а тот, кто работает, тоже, видать, — профессионал своего дела. Даже один дом есть главы поселения Красноборского», — считает депутат Совета депутатов тосненского района ЛО Алексей Иванов.

Камеры видеонаблюдения сняли, как на главу поселка месяц назад напал неизвестный. А записей тех, кто пытался спалить его особняк, нет. Как и в случаях с другими домами. И пока поджигателя, или поджигателей не нашли, эксперты рекомендуют усилить бдительность, установить видеонаблюдение и запастись огнетушителями.

«Обеспечить сами дома системами пожаротушения — это огнетушители, это песок, это вода, необходимые приспособления, топоры, багры», — объяснил специалист по общественной работе ГУ МЧС по СПБ по ремонту системы противопожарной защиты в МКД Петр Пурсиайнен.

А чиновникам местные жители советуют озадачиться эффективностью системы видеонаблюдения, от которой пока нет толка.