«Есть кому меня убить»: Вассерман объяснил, почему не приезжает на Украину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Вассерман назвал причиной нежелания приезжать на Украину возможное его убийство

«Есть кому меня убить»: Вассерман объяснил, почему не приезжает на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вот уже более 30 лет интеллектуал трудится на благо России. Но про Родину не забывает и надеется когда-нибудь туда вернуться.

Анатолий Вассерман известный своим легендарным жилетом и фантастической эрудицией объяснил, почему он не приезжает на Украину. Интеллектуал родился и вырос в Одессе, но последние 30 лет работает в России. По его словам, всему виной угроза жизни. Нахождение в стране представляет для него опасность. Ведь ему уже угрожали.

«Почему не возвращаюсь туда? Потому что там есть кому меня убить. В этой стране убили уже очень многих говорящих правду. В первый раз мне угрожали еще в 1993 году. Знаю, кто хотел меня убить», — признался Вассерман в интервью Борису Корчевникову на федеральном канале.

При этом о Родине он всегда помнит и надеется когда-нибудь приехать туда. Вместе с тем происходящее в мире заставило журналиста углубиться в тему политики. Но и о личном не прочь поговорить. К примеру, жалеет ли он о том, что к 70 годам так и не лишился девственности.

«Если бы мне представилась возможность что-то поменять, то я бы этой возможностью вряд ли воспользовался, потому что неизвестно, как бы эти изменения на меня повлияли. И сейчас, поскольку это непредсказуемо, я боюсь рисковать», — говорил он.

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