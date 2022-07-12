«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве

Неприятный инцидент случился много лет назад, однако певица до сих пор помнит, что ее маме тогда пришлось испытать и пережить.

Лолита Милявская рассказала в социальной сети об ужасающем случае, произошедшем с ее мамой Аллой Дмитриевной на Украине. Оказалось шесть лет назад на родительницу певицы напали в центре Киева.

Ее мама гуляла по городу, сказала что-то на русском языке и за это получила удар в голову от украинского националиста. При этом замахнулся на женщину неизвестный, сказав по-украински, что «собачьем языке» пусть она разговаривает в Москве.

«Она упала, стукнулась головой о бордюр и получила сотрясение мозга, а впоследствии и микроинсульт. До сих пор мы ее лечим», — вспомнила Милявская.

К слову, в марте этого года Милявская при помощи неравнодушных перевезла свою маму и дочку Еву из Киева в Москву. Она со слезами на глазах благодарила всех, кто поучаствовал в воссоединении семьи. Многие похвалили певицу за то, что, несмотря на переживания за своих родных, она сохраняла самообладание и не позволяла себе никаких резких высказываний, в то время как некоторые украинские артисты считают возможным давать оскорбительные комментарии о россиянах после начала специальное военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где Лолита Милявская хочет быть похоронена.