«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Лолита Милявская рассказала о нападении на ее маму в Киеве за русский язык
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Telegram / Лолита Милявская
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Неприятный инцидент случился много лет назад, однако певица до сих пор помнит, что ее маме тогда пришлось испытать и пережить.
Лолита Милявская рассказала в социальной сети об ужасающем случае, произошедшем с ее мамой Аллой Дмитриевной на Украине. Оказалось шесть лет назад на родительницу певицы напали в центре Киева.
Ее мама гуляла по городу, сказала что-то на русском языке и за это получила удар в голову от украинского националиста. При этом замахнулся на женщину неизвестный, сказав по-украински, что «собачьем языке» пусть она разговаривает в Москве.
«Она упала, стукнулась головой о бордюр и получила сотрясение мозга, а впоследствии и микроинсульт. До сих пор мы ее лечим», — вспомнила Милявская.
К слову, в марте этого года Милявская при помощи неравнодушных перевезла свою маму и дочку Еву из Киева в Москву. Она со слезами на глазах благодарила всех, кто поучаствовал в воссоединении семьи. Многие похвалили певицу за то, что, несмотря на переживания за своих родных, она сохраняла самообладание и не позволяла себе никаких резких высказываний, в то время как некоторые украинские артисты считают возможным давать оскорбительные комментарии о россиянах после начала специальное военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где Лолита Милявская хочет быть похоронена.
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