«Вероятность рецидива»: кому грозит «праздничное сердце» после застолий

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Кардиолог Бойцов: часто синдром праздничного сердца проявляется после застолий

«Вероятность рецидива»: кому грозит «праздничное сердце» после застолий

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Michaela Begsteiger

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В преддверии Нового года и многочисленных пиршеств кардиолог рассказал обо всех рисках.

Врач-кардиолог Сергей Бойцов предупредил россиян о синдроме праздничного сердца. Острое нарушение ритма и проводимости органа, с которым многие, возможно, столкнутся уже совсем скоро, возникает в целом у здоровых людей после употребления алкоголя примерно через 12-36 часов после застолья. Об этом специалист рассказал в интервью aif.ru.

«Наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам или после праздников, отпусков», — отметил он.

Чаще всего синдром со временем купируется, но в течение года присутствует вероятность рецидива, порядка 20-30%. Он возникает из-за токсического действия алкоголя и его метаболитов. Синдром праздничного сердца способен обезвоживать организм и увеличивать потребление соленой пищи, кофеина, сокращать сон и физическую активность.

При этом факторами риска специалист назвал артериальную гипертонию, ожирение и синдром обструктивного апноэ во сне. Чтобы его распознать, необходимо прислушаться к сердцебиению. Кроме того, может появляться одышка, слабость и стенокардия. Главным же способом вылечить синдром праздничного сердца является полный отказ от алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поправиться после новогодних праздников.

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