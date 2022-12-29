«Лишнее в попе»: певица MARUV похвасталась фигурой после родов

Украинская певица стала мамой лишь месяц назад. Но уже с радостью готова демонстрировать публике свое тело без прикрас.

Украинскую певицу Анну Корсун, более известную как MARUV, показала публике, как выглядит спустя месяц после родов. Артистка призналась, у нее по-прежнему есть еще лишние килограммы, но они в нужном месте. При этом они не помешали надеть черное полупрозрачное боди с рукавами из перьев. Сексуальный образ знаменитость дополнила беретом, туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

«Это моя послеродовая форма. У меня плюс десять килограммов. Но хорошая новость в том, что все лишние килограммы у меня в жопе! Оцените мой наряд», — написала артистка.

Фанаты были удивлены увидеть артистку в такой подтянутой форме. И тут же стали осыпать ее комплиментами. Вместе с тем певица, несмотря на откровения, не спешит знакомить публику с новорожденным ребенком. До сих пор она не рассказала, кого родила, как назвала, и каково ей в новой роли матери. Также она скрывала и беременность. Лишь на последних месяцах рассказала об интересном положении.

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