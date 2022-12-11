Крым под защитой: российские ПВО сработали над Симферополем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Системы ПВО сработали в небе над Симферополем

Крым под защитой: российские ПВО сработали над Симферополем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Глава региона Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Над Симферополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Информацию сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сказал Аксенов.

По сообщениям пользователей сети, которые проживают в северных районов города и пригородах, они слышали громкий хлопок в районе 21:05 по московскому времени.

К слову, националисты постоянно наносят удары по приграничным российским городам. В связи с чем, в Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.

Кроме того, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что существует угроза терактов в Крыму и Севастополе. Но ситуация находится под полным контролем властей. Принимаются все эффективные меры по противодействию терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ожидает действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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