ФСБ: в Брянской области ликвидирована украинская диверсионная группа

В ФСБ сообщили о ликвидации диверсионно-расследовательской группы, которая пыталась проникнуть в Брянскую область с территории Украины.

По данным службы безопасности России инцидент произошел 25 декабря в результате боестолкновения. Российские военнослужащие устранили четверых украинских диверсантов.

На предоставленном ФСБ видео заметно, что в распоряжении украинских разведчиков находилось иностранное вооружение.

«Немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов», — прокомментировали в ведомстве.

По словам ФСБ, при себе диверсанты также имели самодельные взрывные устройства мощностью около 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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