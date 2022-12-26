ФСБ: в Брянской области ликвидирована украинская диверсионная группа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 100

При себе украинские разведчики имели немецкое оружие и самодельные взрывные устройства.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Спецоперация

В ФСБ сообщили о ликвидации диверсионно-расследовательской группы, которая пыталась проникнуть в Брянскую область с территории Украины.

По данным службы безопасности России инцидент произошел 25 декабря в результате боестолкновения. Российские военнослужащие устранили четверых украинских диверсантов.

На предоставленном ФСБ видео заметно, что в распоряжении украинских разведчиков находилось иностранное вооружение.

«Немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов», — прокомментировали в ведомстве.

По словам ФСБ, при себе диверсанты также имели самодельные взрывные устройства мощностью около 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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