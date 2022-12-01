Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52

Боец чудом остался жив, но теперь благодарен судьбе за ценный опыт.

Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту

Фото: © РИА Новости / Михаил Куравлев

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Тема:
Специальная военная операция России

Уроженец Луганска Дмитрий Иванов рассказал, что в украинском плену его заставляли есть георгиевскую ленту. Оранжево-черный символ Дня Победы военнослужащие ВСУ нашли у него во время обыска. Об этом бывший пленный рассказал URA.RU.

«Когда я в плен попал, они начали меня обыскивать и нашли георгиевскую ленточку. Мне сказали ее есть, но я ее во рту запрятал, чтобы потом была возможность ее где-то выкинуть. Потом в село привезли — там меня травили собакой и били плеткой», — раскрыл подробности участник события.

По словам Иванова, даже собака оказалась человечнее националистов. Она не кусала его, а пощипывала, так как «все понимает». Военнопленный добавил, что перед отправкой в СИЗО один из украинцев ударил его по голове автоматом.

В неволе мужчина пробыл четыре месяца. Он отмечает, что выжить ему помогла жизненная закалка, а судьба уже давно приучила его к трудностям. Из любой ситуации пострадавший стремится сделать выводы, и непростой опыт в плену тоже многому научил Иванова. 

«В один из дней завели в сарай, посадили на стул и под автоматом приказали на видео сказать: „Слава Украине“ и все остальное. Держали под автоматом, так что пришлось сказать. А когда только взяли в плен, то заставили на камеру обращаться к солдатам, у которых есть семьи и дети, чтобы они бросали оружие, возвращались к ним и не воевали. А мне они говорили, что домой нескоро попаду», — поделился жуткими воспоминаниями луганчанин.

Россия продолжает Специальную военную операцию по защите Донбасса. 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил гражданам о начале демилитаризация и денацификация Украины. Военная помощь была введена на территории ЛНД и ДНР  после обращения глав республик к российскому лидеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскому военнопленному отказали в операции в украинском плену.

Тема:
Специальная военная операция России
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