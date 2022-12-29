Автомобильный тоннель в Южной Корее превратился в огненный ад 

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Многие пострадали, но причину так и не называют.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NEWSIS; 5-tv.ru

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В настоящий огненный ад превратился дорожный тоннель в одном из городов Южной Кореи. По предварительной версии, там столкнулись автобус и грузовик, после чего произошел взрыв. Трассу охватило мощное пламя.

Сгорели несколько машин. Известно, как минимум, о пяти погибших, среди них и сами участники аварии. Еще 29 человек пострадали. У многих — серьезное отравление угарным газом, которое угрожает жизни. К этой минуте возгорание уже потушили.

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